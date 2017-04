Din pacate, vesti triste despre Stela Popescu. Sufera de o boala de care nu stia nimeni

Artista a marturisit recent in cartea sa de bucate „Gateste moldoveneste cu Stela Popescu", ca sufera de diabet."Apropo de dulce. Cum naiba oi fi avand eu diabet, cand n-am abuzat niciodata de dulce? Cica nu numai de la prajiturele se declanseaza «magarul ». Daca-i vorba de grasimi, apoi ele sunt sigur vinovate, caci peste o felie de paine neagra unsa cu untura (de gasca, rata, porc) si presarata cu sare si putina boia pe deasupra nu trece nimic", scrie aceasta. Pe langa retelele moldovenesti, Stela Popescu face tot felul de precizari in stilul ei caracteristic, potrivit cultural.bzi.ro. Actrita a recunoscut in numeroase interviuri ca este o gurmanda si ca a incercat de multe ori sa tina cure de slabire, insa fara succes.