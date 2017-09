Doliu in familia lui Klaus si Carmen Iohannis!

Klaus si Carmen Iohannis l-au botezat pe unul din copiii lui Marius Vecerdea, patronul unui club de tenis din Sibiu, acolo unde presedintele se antreneaza pentru a se mentine in forma.Saptamana trecuta, Vecerdea a anuntat ca i-a murit tatal, care a fost inmormantat sambata la Cimitirul Minicipal.a postat Vecerdea.Legatura dintre familia Iohannis si Marius Vecerdea este una extrem de apropiata. Acesta detine o casa in Florida, unde a locuit mai multi ani, iar presa a relatat ca presedintele si sotia sa au stat in vacantele din America in vila lui Vecerdea. Mai mult, Vecerdea si sotia sa au fost invitati de mai multe ori la Palatul Cotroceni, cu ocazia unor evenimente oficiale.