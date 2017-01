Doliu in lumea teatrului. Inca un mare actor s-a stins din viata.

Bogdan Musatescu sau Bobi, cum ii spuneau apropiatii, a jucat pe scena Teatrului National Bucuresti, in aproape 50 de piese. In plus, a fost sistent de regie si a avut roluri in teatrul radiofonic, dar si in spectacole de televiziune.Conform biografiei prezentata pe site-ul Teatrului National, primul rol al lui Bogdan Musatescu a fost Pajul, din spectacolul "Maria Stuart" de Friedrich Schiller, in regia Miron Nicolescu, in anul 1964, urmat de roluri in spectacole semnate de Sica Alexandrescu, Moni Ghelerter, Horea Popescu, Radu Penciulescu, Ion Cojar, Grigore Gonta, Victor Ioan Frunza, Felix Alexa. El a mai avut si alte roluri in teatru radiofonic si in televiziune. A fost, de asemenea, asistent de regie, in 1983, la spectacole regizate de Grigore Gonta si Mihai Berechet.Bogdan Musatescu, fiul dramaturgului si umoristului Tudor Musatescu, va fi inmormantat joi. Trupul neinsufletit al artistului este depus la capela Cimitirului Bellu din Capitala.