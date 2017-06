Dorian Popa, in doliu

„Noi ii spuneam mamei mele Tututa. si Dorian mereu spune: mami, eu cand ma culc, ma culc pe partea dreapta ca asa m-a invatat Tututa. Noi parintii tineri cand sunte parinti, o sa vezi, nu ai atat de multa rabdare. Uite ce dragut era cu bunicuta lui! S-a stins, draga de ea zilele trecute, Dumnezeu a luat-o. A suferit foarte tare in ultimii 10 ani. Aceasta maladie isi pune amprenta pe multi. Suferea de Alzheimer”, a povestit mama lui Dorian Popa, soprana Luminita Popa, la Antena Stars. “Am doi baieti. N-as spune ca i-am crescut chiar singura, m-au ajutat bunicii.Au fost niste situatii in familia noastra. De prin 2006 noi am ramas doar noi trei. Am fost si mama si tata si mi-a placut acest rol. Tatal lui ne-a parasit, am suferit, dar pentru ca sunt o luptatoare, marele meu noroc a fost sprijinul lui Dorian si al lui Ciprian. A fost un moment in care tatal lui a incercat sa ii imparta. Asta nu i-a iertat niciodata Dorian. Mai tarziu, in 2012 am trecut prin momente dificile, chiar si financiare. Tatal lor a realizat abia in 2012 cat de mult rau a facut. imi cerea mie sa ii pun in legatura cu ei si i-am spus ca imi pare rau, dar sunt barbati maturi acum”, a mai povestit mama lui Dorian Popa.