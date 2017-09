Dragos Musatescu a slabit 12 kilograme. Iata cum a reusit

Dragos Musatescu este schimbat total. Actorul a reusit sa slabeasca foarte mult in ultima perioada si este mandru de noul sau look.„Am scăpat de ele pentru că am fost într-o zonă rurală şi am muncit foarte mult. Revenind în Bucureşti, am pus la loc unu, două kilograme. Curând o să plec în Anglia, ca să mă întâlnesc cu nişte oameni din showbiz, pentru câteva contracte, să avem spectacole la ei, iar ei, la noi. Chiar îmi doresc un 'one man show' în Anglia, iar cu varianta lui românească să merg prin ţară, fiind un spectacol cu umor şi muzică. Colaborarea cu televiziunile este în pauză, momentan, deşi eu mi-aş dori un nou serial de televiziune. Însă mai am de aşteptat. Cât depre familie, toţi sunt bine, copiii mei sunt cu şcoala şi cu activităţile extraşcolare. Ana (8 ani), blonda noastră, face tobe, Luca (10 ani) face pian, Elena (8 ani) face balet. Sunt şi cu şcoala, îţi dai seama că timpul nostru este pierdut, suntem mereu după ei”, a spus Dragos Mostenescu pentru click.ro.