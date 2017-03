Drama nestiuta a Ilenei Ciuculete si a sotului sau. A pierdut o sarcina, desi se chinuise ani buni sa faca un copil

La vremea aceea, Ileana Ciuculete a pierdut o sarcina, din cauza slujbei pe care o avea."A fost o incercare, in 1994... dar am pierdut sarcina, din cauza frigului, intr-un turneu in Dolj. Apoi, am fost ocupati si nu s-a mai pus problema să avem un bebe", a declarat artista pentru Taifasuri.Ileana Ciuculete are doi fii din prima casatorie, insa nu multi cunosc suferinta prin care artista si sotul sau, Cornel Gales au trecut in urma cu multi ani. In 1994, indragita interpreta de muzica populara urma sa ii daruiasca lui Cornel un copil, dar din pacate, acest lucru nu s-a mai intamplat.