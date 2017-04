Se pare ca vedeta are probleme mari de sanatate. Cosmina a dezvaluit ca are o boala de piele, de aceea este nevoita sa isi acopere capul mai tot timpul.”Am o boală cruntă de piele şi nu am voie să merg la solar. La soare pot sta, dar cu limită, şi-n anumite intervale orare. O am de doi ani. Nu ştie nimeni despre asta şi nici nu-mi place să vorbesc despre suferinţa mea, dar, din păcate, n-o să scap niciodată de ea. M-am pricopsit cu ea”, s-a destăinuit Cosmina Păsărin.