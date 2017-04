Dupa ce a anuntat ca face un milion de dolari doar vorbind cu oamenii, Carmen Harra si-a cumparat pistol

Mai mult decat atat, ea a marturisit ca a invatat si sa traga cu el in poligon.„Da, am și un pistol aici. Nu se știe niciodată…am fost și să îl încerc. Tocmai în America să nu fie locuri unde pot învăța”, a declarat Carmen Harra la „Agenția Vip”.Acest gest vine dupa ce Carmen a dezvaluit zilele trecute ca face un milion de dolari pe an doar vorbind cu oamenii despre suferintele si problemele lor.„Sunt un om care și-a construit o viață foarte bună, o viață îmbelșugată în care poți să-ți trăiești visul American, în cel mai luxos apartament din New York. O viață în care poți să îți permiți sa ai un Rolls-Royce, un Lamborghini, ultimele tipuri de Mercedes-uri, ultimul tip de diamant, care trebuie să fie galben. Eu fac anual un milion de dolari din conversațiile cu oamenii. Sunt conversații care nu au nimic de a face cu ghicitul. Conversațiile mele cu oamenii sunt despre suferințele lor, despre problemele lor”, a spus vedeta la „Asta-i România”.