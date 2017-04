Dupa ce si-a facut toate analizele, Oana Roman a aflat o veste cumplita: "Este groaznic"

Oana suferă de niște afecțiuni pe care este nevoită să le trateze zilnic, cu un pumn de pastile.„Am hipertiroidie. Este o stare generală proastă. Te simţi obosit, vlăguit. Este foarte frustrant. Iau medicamente pentru tiroidă şi pentru inimă. Iau vreo şase pastile de trei ori pe zi. Boala se traduce prntr-o stare de slăbiciune accentuată şi transpiraţie excesivă. Aveam senzaţia că mi se taie picioarele şi nu pot să urc două scări. Este groznic! Boală îţi dă o stare gerenală atât de urâtă încât mă rog la Dumnezeu să mă trezesc cum eram înainte să am asta. Am şi o tahicardie pe care o ţin sub control cu medicamente. Recunosc că sufăr mai mult decât la cele două operaţii. Două luni a durat până mi s-a pun diagnosticul. Oricum fac tratamentul pentru că îmi doresc foarte mult să mă simt bine iar pentru fetiţa mea, care este un copil absolut minunat. Nu ştiu că e în casă. Se joacă, face lego. Vine doar să-mi ceară apă", a declarat Oana Roman la Antena 1.