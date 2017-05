Dupa saptamani de tacere, Denisa a facut anuntul

S-a spus ca vedeta ar avea cancer la ficat si ca sansele sale de supravietuire ar fi minime. Denisa nu s-a lasat batuta si a apelat la un tratament naturist, care ar fi ajutat-o foarte mult.Fanii ii scriu constant pe retelele de socializare, rugand-o sa le dea un raspuns, iar acest lucru s-a intamplat in urma cu putin timp: „Tin sa va anunt ca tot ce s-a speculat prin presa NU este adevarat!! NU am fost internata de urgenta in spital!! Ma simt mai bine!! Analizele imi ies din ce in ce mai bine… O seara frumoasa prieteni!”. Fanii au reactionat imediat, dand sute de like-uri si zeci de comentarii.