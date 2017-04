E oficial. Iata cat castiga Andreea Esca

Cu aceasta din urma a avut un profit de peste 300.000 de lei. Ştirista şi-a înfiinţat în anul 1998 o firma care-i poarta numele, specializata in activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune, prin care isi deruleaza afacerile din domeniu.De-a lungul timpului, profiturile firmei au fost modeste, raportate la celebritatea vedetei tv, acestea situandu-se intre 5.367 de lei (in 2010) si 123.380 de lei (in 2013). Si in 2014 a fost un an slab, cu un castig de doar 12.871 de lei, insa lucrurile s-au schimbat din anul urmator.Conform datelor de la Registrul Comertului, firma stiristei a avut un profit net de 209.214 lei (aproximativ 45.000 de euro), pentru ca in 2016 sa se consemneze recordul, cu un castig de 334.105 lei (75.000 de euro). In total, in ultimii doi ani, Esca a strans 120.000 de euro din propria sa afacere, potrivit stirilekanald.ro.