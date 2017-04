Ea este castigatoarea "Vocea Romaniei Junior"

Finala show-ului în care juniorii au dat tonul unei super competiții le-a oferit românilor momente magice, pline de bucurie, emoție, energie și gingășie.Marius Moga a mizat pe Maia și pe calitățile ei vocale încă de când a cunoscut-o și a reușit să aducă în echipa sa marele trofeu!A avut încredere în micuța Maia din etapa audițiilor pe nevăzute, cei doi s-au înțeles perfect în timpul competiției, au ales melodii care i-au pus fetiței în valoare calitățile vocale impresionante și au creat momente memorabile la Vocea României Junior! Maia a reușit de fiecare dată să ajungă la sufletul publicului și să încânte antrenorii. Extrem de fericită că a câștigat competiția, ea a declarat:”Sunt foarte fericită! Îi mulțumesc pe această cale lui Marius Moga pentru încredere și susținere. Sunt bucuroasă și zâmbesc încontinuu și mai ales atunci când pot aduce bucuria pe fețele oamenilor prin muzică, dans și teatru. Și, da, zâmbesc știind că am ajuns aici, pe scena de la Vocea României Junior!”.Bucuros și încântat de evoluția Maiei, Marius Moga a declarat: ”Sunt foarte bucuros că Maia este câștigătoarea primului sezon Vocea României Junior și sunt mândru că m-a ales pe mine să-i fiu antrenor. Are o putere incredibilă și pe cât de talentată și carismatică e, pe atât e de muncitoare. Am avut o echipă extraordinară și cred că e timpul ca mai mulți copii să lanseze piese originale, adaptate vârstei lor, dar îndrăznețe. Mulțumesc, Andra și INNA, a fost un prim sezon Vocea României Junior minunat alături de voi!”.Maia Mălăncuș are 9 ani și cântă de la vârsta de 6 ani. A participat la mai multe festivaluri de profil din țară și a fost susținută întotdeauna de părinți și bunici. Mereu și-a dorit să fie aplaudată de public și să impresioneze cu vocea ei extraordinară, dar și cu calitățile actoricești. Pe lângă canto, Maia a obținut de-a lungul timpului foarte multe premii la vioară, balet și teatru și își dorește să devină un artist internațional apreciat.În finală, Maia a prezentat trei momente fascinante. Împreună cu What’s Up, micuța a cântat piesa K la meteo, iar alături de antrenorul ei, Marius Moga, a interpretat melodia Pe barba mea.Câștigătoarea primului sezon Vocea României Junior a încheiat competiția în forță și a cântat melodia Girl on fire. Toate momentele prezentate de Maia în competiție au fost extraordinare și au cucerit atât antrenorii, cât și publicul, iar melodiile alese de Marius Moga pentru ea i s-au potrivit perfect și au ajutat-o să transmită de fiecare dată foarte multă sensibilitate.