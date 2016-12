Ea este castigatoarea "X Factor". Are doar 15 ani

Tanara in varsta de 15 ani din echipa lui Carla's Dreams l-a invins in finala pe Raul Eregep, reprezentantul categoriei Deliei. Olga este din Republica Moldova are o surioara bolnava si multi spun ca cei care au votat au fost impresionati de asta. In plus, sustinatorii lui Raul Eregep mai spun si ca mentorul ei a fost cel care a strans voturile, ca lumea a votat pentru a-l sustine de fapt pe Carla's, nu pe Olga Verbitchi, noteaza wowbiz.ro."A castigat Olga si am inteles de ce a avut prestatia asa de slaba in seara aceasta :))) aproape toti artistii si vloggerii au promovat o, a gustat din faima si i-a placut...drept dovada nu si-a dat interesul in a canta macar bine. Am sustinut Olga pana ieri cand am deschis facebook-ul si era plin de video-uri "votati Olga". Ce e prea mult strica :) A fost votata ca a stiut sa empatizeze cu cei de acasa, nu pentru ca a cantat bine in aceasta gala. Cand a fost declarata castigatoare, s-a vazut teatrul pe fata ei :)) se astepta si era sigura 100% ca asa va fi", a scris o internauta la scurt timp dupa ce s-a aflat cine pleaca acasa cu marele premiu.