Eba cu copiii, Syda, dezmat cu iubita pe litoral

Bogdan Ionescu, fostul sau sot, este foarte ocupat de cateva luni cu noua lui iubita. Cei doi au petrecut weekend-ul trecut la Mamaia, intr-o gasca de prieteni vechi ai lui Bogdan Ionescu, poreclid Syda. Dupa serile agitate din club, Syda si Maria s-au relaxat pe o plaja de fite din centrul statiunii, acolo unde buna-dispozitie a fost cuvantul de ordine.Imaginile surprinse de paparazzi sunt foarte diferite de cele de anul trecut cand Bogdan Ionescu isi facea vacanta alaturi de familie in aceleasi locuri. De data aceasta, mina barbatului de 37 de ani era una vesela, parand chiar mai tanar. Sau, cu siguranta, mai bine dispus avand in vedere faptul ca iubita lui face furori pe plaja si intoarce toate privirile. Cei doi s-au alintat in vazul lumii si s-au purtat ca doi adolescenti indragostiti.