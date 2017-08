Eclipsa de Luna si Luna Plina in aceasta seara! Cum ne afecteaza aceste fenomene astronomice

Fenomenul va incepe la ora 18:49. Luna va intra in penumbra pamantului la ora 20:22, cand rasare dinspre orizontul est – sud-est.Din acest moment, eclipsa va putea fi vazuta si din Romania. Punctul maxim va fi la ora 21:20, cand partea de jos a discului selenar va capata o culoare portocalie-rosiatica. Eclipsa se va incheia la ora 23:51. Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" din Bucuresti va fi deschis intre orele 21:00 si miezul noptii. Cei care merg la observator pentru a vedea eclipsa de luna mai bine, vor putea observa si planetele Jupiter si Saturn.Eclipsa de luna ne afecteaza ritmul biologic. Multe persoane trec in, aceasta perioada, prin multe schimbari si stari contradictorii si au o stare generala de somnolenta. Inainte de Luna Plina, multe persoane se simt mai obosite decat in mod normal, si experimenteaza stari de nemultumire si dezamagire. Altele pot deveni irascibile si au tendinta de a dramatiza si de a intra in polemici cu apropiatii. Totul va reveni la normal in momentul in care Luna Plina intra in descrestere.