Edith Gonzalez, bolnava de cancer: "Moarte, asteapta-ma"

Dupa ultima interventie chirurgicala, Edith Gonzalez a transmis un mesaj emotionant fanilor sai.“Sunt femeie, fiica, sora, cetateana, mexicana si fiinta universala. Sunt suma vremurilor, a surorilor, a prietenelor, a mamelor, a bunicilor si a tuturor femeilor din generatie in generatie care traiesc in mine, si prin mine. Sunt libera si sclava precum ele, precum noi toti. Noi, femeile, suntem niste aventuriere: am studiat, am dansat, am ras cu pofta si am iubit, si avem responsabilitatea de a le spune si celor ce vin ca merita sa traiesti din plin. Avem o singura viata si deci o singura sansa sa stralucim. Va vorbesc din proprie experienta, iar eu, ca persoana ce nu a fost niciodata punctuala, nu am de gand sa ajung la timp nici la cel din urma strigat. Imi pare rau, dar mai am multe lupte de dus, multe zambete de impartit, multa arta de admirat. Asa ca, Moarte, asaza-te si asteapta-ma! Pentru ca ceasul meu o sa sune cu mare intarziere”, a spus Edith Gonzalez, antena3.ro.