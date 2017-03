Ei sunt reprezentantii Romaniei la Eurovision 2017

Ilinca Bacila a participat la concursul Vocea Romaniei, in 2014, ajungand in semifinale sub indrumarea Loredanei, alaturi de care a si cantat in turneul national al artistei. Ilinca are 18 ani si s-a nascut in Targu Mures, intr-o familie de muzicieni. A studiat muzica inca de la varsta de 7 ani si a participat la numeroase festivaluri de muzica de-a lungul timpului. De asemenea, tanara a colaborat cu Filarmonica Iasi, Opera Romana Cluj si Teatrul Dramatic Brasov, scrie tvr.ro.Si Alex Florea Florea este cunoscut publicului, datorita aparitiilor sale in cadrul show-urilor de talente. La fel ca si Ilinca Bacila, Alex a impresionat, in 2015, cu vocea sa puternica publicul de la Vocea Romaniei. De asemenea, in 2014 a participat alaturi de fratele sau la X Factor. Nu a reusit insa sa castige niciunul dintre concursurile de talente. Alex Florea are 25 de ani si este din Constanta. A inceput sa cante la varsta de 16 ani, fiind descoperit si indrumat de Mihai Traistariu, cel care l-a indreptat catre o scoala de muzica si apoi catre festivaluri. In prezent, Alex este masterand al Facultatii de Arte, Sectia Teatru a Universitatii Ovidius Constanta.