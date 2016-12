El a fost marea iubire a lui George Michael. A murit cu inima impacata

Kenny Goss a fost iubirea vietii lui. Cei doi au avut o relatie de 13 ani, insa s-au despartit la sfarsitul anilor 2000.Kenny Goss a fost cel care l-a tinut pe George Michael pe linia de plutire, spuneau prietenii, cunoscute fiind excesele artistului, mai ales in privinta drogurilor.Mai mult, relatia lor a fost una tumultuoasa, tinand adesea prima pagina a tabloidelor. In urma cu o luna, publicatia The Sun (Marea Britanie) dadea vestea cea mare, cum ca George si Kenny ar fi din nou apropiati. Superstarul a murit ”împăcat” în prima zi de Crăciun, la vârsta de 53 de ani, după cum a anunțat agentul său.Vestea morții a devenit însă publică la o oră după miezul nopții, ora României, când managerul său a transmis un comunicat. ”Cu mare durere în suflet vă anunţăm că iubitul nostru fiu, frate şi prieten George Michael a murit împăcat, acasă, de Crăciun.Lippman a dezvăluit ulterior că George a fost găsit ”în patul său, împăcat” și că e de presupus că a suferit un infarct, scrie Click.ro.

