Elena Basescu are un nou iubit. Are doar 25 de ani

Fiica lui Traian Basescu a fost surprinsa cu un tanar de doar 25 de ani. Acesta se numeste Catalin Tomata si este patron al unui restaurant din Capitala. Elena si noul sau iubit au petrecut o noapte intreaga in oras, insa nu s-au afisat in ipostaze tandre, iar la sfarsitul serii fiecare a mers la el acasa.Fostul ei sot, care are o relatie de cateva luni bune cu un model, pe care l-a prezentat si copiilor, Sofia si Traian Jr. Indiferent de situatie, noua iubire ii prinde bine Elenei care arata mai bine ca niciodata mai ales datorita faptului ca merge des la sala si are un stil de viata sanatos.