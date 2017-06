Elena Basescu s-a expus, coincidenta sau nu, la piscina complexului unde locuieste cu cei doi copii, tot in costum de baie, scrie click.ro.In weekend, bruneta si-a scos baietelul, pe Traian jr, la plaja si in timp ce il supraveghea de pe marginea piscinei, cineva i-a “furat” un instantaneu pe care Elena l-a publicat pe retelele de socializare, parca la concurenta cu rivala sa, care in aceste zile face parada in costume de baie tocmai din Santorini, scrie click.ro.