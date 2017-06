Elena Gheorghe a aflat sexul bebelusului

Invitata in cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, Marioara Gheorghe a vorbit despre bucuria de a fi din nou bunica si a mentionat ca fetita Elenei Gheorghe, ce urmeaza sa se nasca peste putin timp, va avea nume de sfant."Este bine. O sa fie fetita. Bucuria este extrem de mare. Asteptam o fetita. Si baietii sunt foarte buni, dar fetele sunt nemaipomenite", a declarat mama Elenei Gheorghe."Sigur ca o sa poarte un nume de sfant", a adaugat Marioara Gheorghe. Elena Gheorghe si-a ascuns sarcina timp de sase luni, acum fiind insarcinata in luna a opta. Vedeta este deja mamica unui baietel, Nicholas, din mariajul pe care il are cu Cornel Ene.