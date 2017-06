Fostul deputat Elena Udrea, in varsta de 43 de ani, a fost surprinsa de paparazzi wowbiz la o clinica de fertilizare.Elena Udrea, care are o relatie cu un fost model, mai mic cu 11 ani, si se pare ca are ganduri mari. Ea a petrecut putin timp la clinica. Mai tarziu, reporterii wowbiz au contactat-o pe fostul deputat."Nu stiu cum as fi ca mama, ar trebui sa se intample ca sa stiu. Dar cred ca as fi o mama relaxata. Copilul meu ar creste foarte independent", a declarat aceasta in timpul emisiunii.