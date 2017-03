Ellie White: "Am facut avort"

“Acum vreo 6 ani am facut un avort. Am ramas insarcinata in ciuda faptului ca luam pastile contraceptive. Asa a fost sa fie. Am fost la doctor si mi-a confirmat ca este sarcina. Am plans si de bucurie, si de teama – eram complet nepregatita si debusolata, dar nici o secunda nu am pus in balanta viata bebelusului. La urmatoarea vizita la doctor trebuia sa ii auzim inimioara batand. Nu a batut. Niciodata. Era o sarcina toxica. S-a oprit in evolutie la 6 saptamani. Am programat operatia ziua urmatoare. In ziua in care am aflat ca nu va exista un bebe am plans, am suferit. Dupa operatie am plans si mai tare si, pana la nasterea lui Mihaita, am tinut in rama, la vedere, ecografia primului bob de mazare din corpul meu. si acum plang de fiecare data cand ma gandesc la poza aia alb-negru care m-a facut sa tremur de emotie. Un copil e un DAR! O minune!”, a scris Ellie White pe blogul sau.