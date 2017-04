Elton John, internat in spital in stare grava

Toate concertele artistului din urmatoarele doua luni au fost anulate de staff-ul acestuia. Mirror.co.uk relateaza ca artistul a contractat o infectie severa in timpul unui turneu sustinut in America de Sud.Dupa 12 zile de spitalizare, Elton John a inceput recuperarea acasa. Cantaretului i s-a facut rau in timpul zborului din Chile spre Marea Britanie, dupa ce a sustinut un spectacol pe 10 aprilie.“Din fericire, medicii lui Elton au identificat pericolul cu rapiditate si au reusit sa il trateze cu succes”, se arata intr-o declaratie a reprezentantului artistului.