Emisiuni noi la TV in 2017. Iata ce au pregatit televiziunile

Antena 1 va continua aventurile lui Nea Marin, cu “Poftiţi la muncă”. Tot în prima lună a anului, Horia Brenciu şi Diana Munteanu vor prezenta “Uniplay”, un joc de noroc de tip bingo, pentru care telespectatorii pot cumpăra taloane de la punctele de vânzare din oraş. Premiile sunt în valoare de 1.500.000 € şi prima ediţie a fost difuzată în ziua de Crăciun, pe 25 decembrie.Dan Capatos va reveni în prima parte a lunii ianuarie cu un late night show într-un alt studio de televiziune, cu un nou décor şi altfel de subiecte. La sfârşitul lunii ianuarie încep filmările pentru sezonul al 11-lea din „Te cunosc de undeva”, iar printre vedetele care vor participa se numără Matteo şi Jimmy Dub. Vor fi difuzate sezoane noi din de “Insula iubirii”, „Chefi la cuţite”, „Next Star”, „Te pui cu blondele”, „iUmor”, “X-Factor”. Se zvoneşte că anul acesta se va întoarce „Splash, vedete la apă!” şi că Antena 1 mai pregăteşte şi alte surprize cu noi vedete.Incepand cu luna februarie la Pro TV vor reveni showurile deja consecrate dar şi emisiuni noi. Sezonul şase din “Românii au talent” va reveni cu noi oameni talentaţi dar şi “MasterChef se întoarce pe micile ecrane cu noi juraţi şi un nou sezon. Şi tot în acea perioadă Andra, Inna şi Marius Moga vor deveni antrenori pentru micile talente care vor participa la “Vocea Romaniei Junior”, prezentată de Mihai Bobonete şi magicianul Robert Tudor. “Ce spun românii”, “Vorbeşte lumea”, “Jocuri de celebritate” şi “La Măruţă” vor reveni pe micile ecrane cu noi sezoane şi noi concurenţi. Iar anul acesta se mai pregătesc câteva surprize.Se pare că se duc negocieri pentru a reveni un format de dans în genul “Dansez pentru tine” dar şi o emsiune de seară, gen “Chestiunea zilei”, prezentată de Florin Călinescu. Şi să nu uităm de noul sezon al emisiunii “Ferma vedetelor” cu Iulia Vântur, pentru care s-a semnat un contract pentru trei ani. Pro TV mai pregăteşte şi alte proiecte, însă momentan sunt în faza de pregătiri, noteaza click.ro.Încă din ianuarie se vor difuza noi seriale la Kanal D iar de vineri, 6 ianuarie revine emisiunea de investigații “Sabbagh in actiune” cu un nou sezon, începand cu ora 23:00. Materiale şi investigatii in exclusivitate, cazuri socante si situatii limita, operatiuni sub acoperire, toate acestea vor face obiectul emisiunii prezentate de Christian Sabbagh. Roata norocului”, “Bravo, ai stil”, “Wowbiz”, “Te vreau lângă mine dar şi emisiunile lui Teo şi a lui Ernest vor avea sezoane noi.

Emisiuni noi la TV in 2017. Iata ce au pregatit televiziunile

