Este una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a inselat-o! Cum si-a cerut iertare

Beyonce si Jay-Z formeaza unul dintre cele mai in voga cupluri din lume, invidiat de multi, insa lucrurile nu au stat mereu roz intre cei doi. Dupa o multime de zvonuri privind infidelitatea rapperului si un iminent divort, apele par sa se fi linistit. Jay-Z si-a cerut scuze in fata intregii lumi pentru faptul ca a calcat stramb."Nu știu ce aș face dacă ar afla copiii mei. Dacă nu s-ar mai uita la mine la fel, probabil aș muri de rușine", "Îmi cer iertare, am fost un afemeiat, a fost nevoie să mi se nască copilul pentru a putea vedea lucrurile prin ochii femeii. A fost nevoie să se nască gemenii pentru a crede în miracole. Mi-a luat prea mult să lansez această piesă, știu că nu te merit", spune Jay-Z prin versurile câtorva melodii de pe noul album.