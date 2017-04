Feli s-a transformat in Printesa Khaleesi din "Urzeala tronurilor"

Feli a devenit pentru o zi Printesa Khaleesi, mama dragonilor din celebra serie “Urzeala tronurilor”, dupa 4 ore pe care si le-a petrecut pe mana specialistilor in cadrul proictului “Transformari radicale by Jovsky Studio”.“Khaleesi este o inspiratie pentru mine ca femeie, ma regasesc in acest personaj. Abia astept sezonul al saptelea si mi se pare asa de frumos ca noi facem aceasta transformare cu putin timp inainte de lansarea lui. Simt ca am intrat deja in febra asteptarii si ca sarbatoresc si astept sezonul asa cum se cuvine, in chip de Khaleesi.”, marturiseste3 kg de par, cu o lungime de aproape 1 metru, a purtat Feli in timpul transformarii radicale semnate de Sorin Papacioc ca hair-stylist, de Andreea Popeanu ca make-up artist, de Irina Voinea ca stilist, de The Storyalist ca fotograf. “N-am mai avut niciodata parul atat de lung, insa sunt femeie si sunt obisnuita cu transformarile de look. Am avut adrenalina si nu am simtit greutatea parului pe care l-am purtat”, adaugacare s-a simtit ca in familie alaturi de echipa Jovsky Studio. “Parca mai lucrasem inainte cu ei de o suta de ori, desi abia ii cunoscusem.”“A fost o provocare sa o transformam pe Feli in Printesa Khaleesi avand in vedere ca ea are parul foarte scurt, iar personajul are parul foarte lung. I-am pus 3 kg de par pentru a oferi lungime si volum si am lucrat la transformare mai bine de 4 ore, insa rezultatul a meritat tot procesul de lucru. Parul a fost facut un waves lejer atasand si o coronita impletita pentru a intra in pielea personajului. Feli este un om prietenos si plin de energie, iar personajul i s-a potrivit perfect, a reusit sa ne transpuna si pe noi in atmosfera povestii.”, a declarat hair-stylistul echipei Jovsky Studio,Feli este zilele acestea in plina pregatire pentru concertul ei din 18 mai, de la Hard Rock Café care va purta numele “Eu sunt Feli”: “Va fi un concert in care imi voi pune sufletul pe scena, in care voi povesti ce m-a facut sa compun fiecare dintre piesele mele, in care voi spune cum sunt eu, asa cum faci in fata unor prieteni buni. Va fi un concert foarte cald si personal, de aceea il si numim “Eu sunt Feli”. Abia astept intalnirea cu publicul, suntem in pline pregatiri, facem repetitii cu trupa, reorchestram piesele, vor suna mai rock”, spune artista care va sustine concertul “Eu sunt Feli”,a ajuns pe primele locuri în topurile muzicale din România chiar cu single-ul de debut: „Cine te crezi?”, piesă care i-a adus în 2015 și prima nominalizare pentru Best Romanian Act la MTV Europe Music Awards. În 2016, artista este nominalizată pentru a doua oară la MTV EMA, de data aceasta cu single-ul „Creioane colorate”. Vocea extraordinară a lui Feli a fost remarcată chiar și de Charles Aznavour, după ce aceasta a înregistrat un cover în limba spaniolă a celebrei piese „La Boheme”.