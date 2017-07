Fiica de 11 ani a Angelinei Jolie vrea sa isi schimbe sexul

In ciuda divortului zgomotos si deloc placut, fostul cuplu de aur de la Hollywood trebuie sa fie din nou impreuna pentru a-i fi alaturi fiicei lor care doreste sa treaca prin aceasta operatie coplicata mai ales din punct de vedere psihologic. Multi au pus dorinta lui Shiloh pe seama divortului, insa lucrurile par sa fi stat diferit pentru aceasta inca de cand era mica. Până la vârsta de 4 ani însă, transformarea exterioară lui Shiloh era aproape completă – fetiţa voia să poarte părul scurt, haine sport preferate de băieţi, dar şi costume şi cravate.În plus, ea şi-a exprimat dorinţa să fie strigată John sau Peter, iar apropiaţii s-au conformat, scrie cancan.ro. Parintii au trecut de faza amuzamentului si chiar au mers cu ea la psiholog, pentru că era clar că se petrecea ceva cu fiica lor. Acum, sunt alaturi de ea in procesul ce se pare ca a inceput deja. Potrivit sursei citate, Shiloh ar fi inceput sa ia deja hormoni care vor ajuta la schimbarea acesteia.