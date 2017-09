Fiica lui Aurelian Preda, primele declaratii despre sarcina

Adevarul este insa altul. Tanara a luat foarte multe kilograme in plus. Aceasta a negat informatia ca este gravida, sustinand ca momentan nu isi doreste un copil. Anamaria Rosa a ajuns sa cantareasca peste 60 de kilograme."La parastas toata lumea ii zicea ca s-a ingrasat, dar tot frumoasa este. Anamaria are tendinta de ingrasare, si daca nu tine un regim alimentar echilibrat nu va reusit sa aiba kilogramele dorite. Ea spune ca are 60 si ceva de kilograme si ca la inaltimea ei… e mult. A luat peste 10 kilograme in greutate. Atat de grasa n-a fost pana acum, asa spune. Dar e inca in crestere, in plus, e posibil sa fi acumulat kilograme si pe fond nervos, sa-si fi dat organismul peste cap dupa suferinta prin care a trecut, cand tatal ei a murit. Pana acum nu a tinut diete, dar a inceput sa fie complexata ca mai multa lume ii spune ca e grasuta. In plus, nu ii prea mai vin hainele pe care le detine. Vrea sa se apuce de cure de slabire, momentan e la stadiul in care se informeaza si se intereseaza despre diete", sustin surse din anturajul fiicei lui Aurelian Preda, potrivit wowbiz.ro.