Fiica lui Marius Teicu, din nou la spital

Anul trecut a fost unul cumplit pentru indragitul compozitor Marius Teicu. Acesta si-a petrecut cea mai mare parte din timp la Institutul Fundeni, acolo unde era internata fiica sa. In nenumarate randuri, acesta a facut apel la cunoscuti si necunoscuti sa doneze sange pentru fiica sa.Aceasta a scapat de boala de sange, insa s-a ales cu alte complicatii, suferind o interventie la stomac. Acum, se pare ca este nevoie de o noua internare, pentru o noua interventie chirurgicala, scrie wowbiz.ro. “Patricia va trebui sa se opereze din nou la stomac, unde mai are de facut o interventie, de data aceasta minora, insa necesara pentru ca totul sa fie in regula si complicatiile sa nu reapara in zona abdomenului”, au dezvaluit persoane din anturajul familiei, pentru wowbiz.ro.