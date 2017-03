Fiica lui Marius Teicu s-a vindecat de leucemie: "Am renascut. Ma rog in fiecare zi si le multumesc oamenilor"

“Am un tata extraordinar si ii multumesc lui Dumnezeu… Am renascut. Ma rog in fiecare zi si le multumesc oamenilor. in fiecare dimineata, ii iau la rand si le multumesc. incepand cu Dumnezeu, cu oamenii, cu toata lumea care m-a ajutat. Sunt alt om si sunt schimbari. ti se schimba prioritatile. Vezi lucrurile altcumva”, a declarat Patricia Teicu la emisiunea pe care Catalin Maruta o prezinta la ProTv.„In anul 2015, deodata, mi-au aparut niste bubite. si am crezut ca e pe fond nervos. Ca ma agit. Si eu pun pasiune in tot ce lucrez. Eu nu am avut nicio boala a copilariei. Eu nu raceam. N-am avut nimic, de aia nu mergeam la doctor. Am crezut ca bubitele sunt pe fond nervos si am stat vreo trei luni si nimic. Cand am vazut ca nu trec, m-am dus la dermatologie, acolo mi-au descoperit ca am turbeculoza, n-aveam niciun simptom. Apoi, mi-au descoperit un tip de leucemie foarte nou. la noi nu exista. Prin Japonia este asa ceva, virusul HTLV”, a povestit Patricia Teicu. „Cu TBC-ul am stat o luna si jumatate izolata acasa, dupa care la Fundeni. Aveam 38 de ani cand s-a intamplat. Am facut chimioterapie un an intreg. Am fost in Franta. M-am vindecat, dupa care boala mi-a revenit in forta. Am facut radioterapie, apoi transplant medular… Am facut operatie pe cord deschis, am fost paralizata pe partea stanga, am stat in scaun cu rotile…”, a mai spus ea.„De ziua mea am facut transplantul. si nu a fost programat. Trebuia facut cu doua saptamani mai devreme, dar am avut un efect secundar de la citostatice si era sa-mi explodeze intestinele. A trebuit sa fac operatie de stomac. Si s-a amanat doua saptamani si s-a intamplat de ziua mea… Acum o iau mult mai usor. Ma gandeam ca fac totul pentru familie, dar ei au nevoie de dragoste. Nu i-am vazut 3 luni. Lucrez fara stres si fara panica. O sa dedic mult mai mult timp copiilor mei. Cand am aflat prima oara diagnosticul a fost soc. M-am simtit goala in fata lui Dumnezeu. Esti fericit cand esti sanatos si sa fii cu cei dragi”, a incheiat Patricia Teicu.