Fiica Marinei Scupra nu a venit la imormantarea mamei sale. Mesajul rece al fetei dupa ce a aflat tragica veste

In doar trei luni dupa ce a fost diagnosticata cu cumplita boala, artista s-a stins din viata. A murit insa cu un mare regret in suflet. Fiica sa din prima casatorie, Antonia, nu a mai vorbit cu ea de ani buni. Nici la imormantarea nu a venit.In schimb, tanara a scris un mesaj pe pagina sa de Facebook cand a aflat tragica veste. „Azi este o zi tristă... Deşi nu ne-am mai văzut şi nu ne-am mai vorbit de ani... îţi mulţumesc că mi-ai dat viaţă! Drum bun şi Dumnezeu să te odihnească în pace, Marina Scupra!”, a scris pe reţeaua de socializare Antonia, fiica artistei, fără a pomeni cuvântul „mama” nicăieri în postarea ei.Apropiaţii familiei susţin că fata, care se află la studii în Anglia, la Birmingham, şi unde are şi un job, nu va veni la înmormântarea cântăreţei.Alături de soţul îndoliat, fostul voleibalist Claudiu Piţigoi, s-a aflat ieri băiatul artistei. Cu toate că este tată vitreg pentru Dragoş, Claudiu Piţigoi e cel care l-a crescut pe băiat încă de când avea 4 ani. Marina Scupra avut două mariaje, primul cu compozitorul Dan Dimitriu şi al doilea cu voleibalistul Claudiu Piţigoi. Însă, primii fiori ai iubirii i-a simţit la 15 ani, când s-a îndrăgostit de Dan Dimitriu, mai mare decât ea cu 20 de ani. Cei doi s-au cunoscut în culisele Festivalului de la Mamaia, în anul 1983, unde a interpretat piesele “Joc de copii” şi “Bună seara, ţara mea”. Fermecat de vocea şi de frumuseţea ei, Dan Dimitriu a aşteptat-o în culise şi i-a spus să-l caute la Bucureşti. Dar, tot Dan a făcut primul pas şi i-a acordat melodia “Drumul meu”, cu care avea să se claseze pe locul 1 în 1984, la Festivalul de la Mamaia.