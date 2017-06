Fiul lui Victor Ponta, de urgenta la spital! A suferit un traumatism cranio-cerebral!

Andrei Ponta a fost transportat cu ambulanta spital, unde este acum supus mai multor investigatii medicale. Potrivit primelor informatii, Andrei Ponta ar fi suferit un traumatism cranian. Doctorul Daniel Nicolae, seful Serviciului Ambulanta Prahova, a spus initial ca astazi a transportat doi copii cu traumatisme craniene Spitalul Judetean Ploiesti, dupa care a confirmat ca printre cei doi raniti se numara si Andrei Ponta, in varsta de 14 ani, fiul lui Victor Ponta.Surse au declarat pentru Adevarul ca fiul lui Ponta ar urma sa fie transportat la un spital din Bucuresti, pentru ca ar suferi de edem cerebral, in urma accidentarii pe terenul de rugby. Fiul lui Victor Ponta ar suferi si de amnezie, pe langa traumatismul cranian, in timp ce al doilea baiat ar avea un traumatism de coloana cervicala.