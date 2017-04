Florin Calinescu, declaratie emotionanta despre sotia sa, la 12 ani de la moartea acesteia

In anul 2005 a pierdut-o pe Ana Maria, sotia, care a murit din cauza unei maladii necrutatoare.Ea a decedat chiar in ziua in care a implinit 47 de ani, dar si 27 de ani de casnicie cu Florin Calinescu. In perioada respectiva, Florin Calinescu a trecut prin cele mai grele momente si s-a retras din viata publica.Dupa moartea sotiei, cei doi parinti ai actorului au murit, iar totul a culminat cu sinuciderea fiului sau, Luca, in anul 2012. Acum, la 12 ani de la moartea sotiei sale, Florin Calinescu a facut niste declaratii emotionante despre sotia sa pentru cei de la revista Viva , a declarat Florin Calinescu plin de tristete.