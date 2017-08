Florin Piersic, momente grele. "A murit"

Actorul a publicat o fotografie cu ei din tinereţe, însotită de un mesaj emoţionant."Daca ar fi sa-mi numar marii mei prieteni pe degetele de la o mana, Septimiu Sever s-ar numara printre cei cinci. Acum cateva minute, am aflat cu mare durere, ca l-am pierdut. Nu v-am spus eu, ca nu de putina vreme, am ajuns sa imi fie frica sa mai raspund la telefon din teama de a nu primi astfel de vesti? Nu aram pregatit, dragul meu Septimiu, sa aflu de zborul tau spre stele...Doare prea tare.... De astazi, am ramas mai singur, mai sarac in prieteni. Desi in ani ne-a despartit un continent si un ocean, te-am iubit mereu si voi iubi vesnic amintirile noastre minunate", este mesajul publicat de Florin Piersic, însoţit de o fotografie cu regretatul actor.