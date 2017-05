Fostul sot al Andreei Marin nu se mai ascunde. Iata motivul divortului

Se pare ca acestia au decis sa isi asume relatia, deoarece, potrivit martorilor, au fost surprinsa in ipostaze tandre la malul marii. De asemenea, la intoarcerea acasa, Tuncay a marturisit ca este foarte fericit.„După o super mini vacanţă la mare de 1 Mai, încerc să-mi revin deoarece, surprinzător, e obositor şi să petreci:). De multă vreme nu m-am mai simţit aşa de bine, cântând şi dansând. Este prima oară când am văzut partea dobrogeană a României şi am rămas uimit. Acum, mă relaxez puţin jucând Darts“, a scris Tuncay Ozturk pe pagina sa de socializare.Desi Andreea Marin nu a dorit sa dea prea multe detalii despre motivele care au dus la divortul de Tuncay, incet incet se afla adevarul. Iar Sandra ar fi motivul principal, deoarece si in timpul casniciei lor, Tuncay a fost mai mereu surprins alaturi de asistenta sa personala.„Credeţi că sunt călugăr şi nu pot să fiu văzut în compania unei femei? Dacă aş face ceva greşit cu cineva, niciodată nu am să merg cu acea persoană în public. Dacă apar cu asistenta mea, Sandra (25 de ani), nu e ca şi cum aş face ceva nepotrivit cu ea. M-am pierdut permisul pentru o lună şi asistenta mea merge peste tot cu mine, căci ea îmi conduce maşina. Andreea ştie despre această situaţie. Data viitoare, ca să ne amuzăm, le promit fotografilor că mă voi afişa cu zece femei, nu cu una”, spunea Tuncay Ozturk în primăvara anului trecut, când nu se vorbea despre un divorț cu Andreea Marin.