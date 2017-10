Fostul sot al Andreei Marin, scandal urias. Vrea sa se insoare

Surse apropiate acestuia sustin ca Tuncay a facut o adevarata pasiune pentru Sandra si a fost chiar in Anglia sa o convinga sa se intoarca in Bucuresti. Aceasta ar fi plecat in Regatul Unit pentru a fi alaturi de iubitul ei. Se pare insa ca a fost doar o perioada de pauza intre cei doi, iar Tuncay nu a mai rezistat fara ea si i-a cerut sa vina in tara.Mai mult, dupa ce a convins-o pe Sandra sa vina in acasa, Tuncay i-ar fi promis chiar sa se insoare cu ea. Fostul sot al Andreei Marin sta mai mult pe la blonda pe acasa si isi petrece toata ziua cu ea.Parintii si rudele din Turcia sunt insa contrariati de deciziile lui Tuncay si nici nu vor sa auda de o noua casatorie. Din aceasta cauza a pornit un adevarat scandal si conflicte in familia turcului.