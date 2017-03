Cei doi au fost impreuna sa isi intretina fizicul, iar la final au plecat impreuna acasa. Blonda misterioasa este nimeni alta decat asistenta lui Tuncay, Sandra.La final, cei doi au plecat impreuna, cu aceeasi masina. Insa, abia acum a aparut surpriza. In momentul in care s-au urcat in bolidul de lux pe care Tuncay in conduce, turcul a luat mana asistentei sale si a sarutat-o cu foc.