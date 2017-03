Fostul sot al Elenei Basescu, gest revoltator in fata fiului sau. Niciun parinte nu face asa ceva

Recent, acesta si-a scos fiul la la plimbare, iar gestul pe care l-a facut a revoltat pe toata lumea.Plimbarea tata-fiu nu a avut loc in parc la locul de joaca, ci la o terasa unde fostul ginere al lui Traian Basescu s-a intalnit cu niste amici. Libertatea.ro relateaza ca intalnirea a fost una distractiva pentru Bogdan Ionescu care, pentru cateva minute, se pare ca a uitat complet ca se afla in compania fiului sau si s-a lasat filmat facand niste gesturi obscene, care nu-i fac cinste niciunui barbat, daramite unui tata care sta cu copilul in brate.