Gabriel Cotabita are din nou probleme de sanatate. A ajuns la spital de urgenta

Artistul a trecut pe langa moarte in vara anului 2015. Atunci, cantaretul a suferit un atac cerebral in timp ce se afla in sala de sport. A stat in coma o luna, timp in care doctorii au incercat orice a fost omeneste posibil sa il salveze, iar familia si prietenii s-au rugat pentru o minune.Din fericire, el si-a revenit miraculos, ba chiar si-a reluat viata normala, plina de concerte si, in toamna, s-a si casatorit!Acum insa, artistul ar din nou probleme de sanatate. Surse din preajma lui Cotabita sustin ca acesta a inceput sa acuze stari de rau in ultimele luni, de data aceasta, din cauza durerilor de spate., au dezvaluit persoane din lumea artistica.