Gabriela Cristea a ales trei prenume pentru fiica ei

S-a gandit deja la numele fetitei si spune ca micuta va avea trei prenume.“A fost o sarcina usoara pentru mine pentru ca am avut doar o interventie la un moment dat. Pe la vreo 4 luni jumate -5 luni am avut niste contractii si am stat o zi in spital. Am avut si atacuri de panica. Intri in panica pentru ca ai senzatia ca nu te descurci. Am inteles ca asta se intampla la primul copil. Icoana e de la un prieten si am tinut mult sa aiba o icoana cu sfanta familie in camera. Noi ne-am dorit mai mult fetita. La prima ecografie ne-a zis ca e …, dar nu era.“Va purta trei nume, deoarece fiecare nume are o semnificatie pentru noi. Nu il spun pana nu se naste. Vreau sa fie sanatoasa. Oricum ar fi este copilul nostru, o sa il iubim din tot sufletul nostru. O sa ne impartim cumva sarcinile. El si-a dorit sa fie cel care ii face baita. Cred ca face un pic de yoga acum. Are un program de sughita in fiecare seara. ala e momentul nostru. Al doilea copil, da”, a declarat Gabriela Cristea la Kanald D.“Saptamana viitoare oricand se poate intampla. Sunt pregatita sa o primesc cu bratele deschise. Am 36 de saptamani. Avem si un baldachin. Mi-e frica de nastere mai mult decat de momentul cand o sa vina ea. As fi vrut natural dar nu mi-a iesit pentru ca am o trombofilie, sangele e subtiat si exista riscul unei hemoragii. Nu e ceva grav, multe femei au. De saptamana viitoare o sa ma apuc de bagaj. Cristina Siscanu mi-a dat o pereche de pantofi frumosi”, a mai spus ea.