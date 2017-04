Gabriela Cristea este insarcinata in 15 saptamani. A aflat si sexul bebelusului

Gabriela Cristea este in al noualea cer . Vedeta va deveni pentru prima oara mamica.Realizatoarea TV este insarcinata in 15 saptamani, dupa lungi tratamente. Ea si sotul sau au preferat sa tina sarcina secreta pana acum, deoarece si-au dorit sa fie siguri ca totul este in regula.Mai mult, Gabriela a aflat deja si sexul bebelusului. Potrivit cancan.ro, vedeta va aduce pe lume un baietel.