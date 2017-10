Gabriela Cristea, reguli de igiena extreme pentru fetita ei

Paula Craciunescu, mama adoptiva a Gabrielei, i-a facut deja o vizita si i-a dat si cateva sfaturi de crestre a copilului."Am fost la Gabi si este foarte bine, vesela si fericita. Fetita este cuminte, se trezeste o data pe noapte. Am stat o zi cu ea, i-am dat si niste sfaturi, i-am zis Gabrielei ca igiena este foarte importanta pentru bebelus. Asa ca cine intra in casa trebuie sa aiba mascuta la gura si cipici de unica folosinta in picioare, mai ales ca fetita inca nu este vaccinata", a declarat Paula Craciunescu, pentru click.ro."Gabi mi-a zis ca o sa ii ofere fetitei ce nu a avut ea in copilarie, adica iubirea de parinti. Chiar daca a nascut, ea nici nu vrea sa auda de tatal ei. Tavi este un tatic perfect, grijuliu, asa il vad eu. Prima data cand intra in casa se duce direct la fetita. O adora!", a adaugat Paula Craciunescu.