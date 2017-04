Geanina Ilies detine secretul in lupta impotriva celulitei!

Geanina Ilies a descoperit tratamentul ideal impotriva celulitei! Vedeta prefera tratamentele corporale non invazive pentru a-si mentine piela frumoasa si stralucitoare. VelaShape III este echipamentul ideal de reconturare corporala si diminuare a celulitei. Este un tratament non-chirurgical, ideal pentru tratarea zonelor cu probleme, usor de folosit, fara timp de recuperare, confortabil, terapeutic ce ofera protocoale clinice avansate cu rezultate vizibile imediat.Geanina Ilies iubeste pielea ferma si fara pic de celulita si este declara ca este mai mult decat oricand, pregatita pregatita pentru sezonul estival: “Nu cred ca exista femeie pe lumea asta, careia sa nu ii placa pielea ferma, fina, catifelata si desigur fara pic de celilita! Iar eu ma numar printre ele! Recent am descoperit VelaShape III, echipamentul numarul 1 in lume in combaterea celulitei si a slabirii localizate. L-am ales in primul rand pentru ca este un tratament corporal non invaziv, dar si pentru ca are la baza 4 tehnologii combinate sinergetic: lumina infrarosu care topeste tesutul adipos; radio frecventa folosita pentru combaterea celulitei; vacuum-ul care netezeste si uniformizeaza pielea si role mecanice care asigura un masaj in profunzime. Sunt foarte fericita ca am descoperit solutia in lupta impotriva celulitei si mai ales ca pot sa o impartasesc tututor doamnelor. De acum cu un singur aparat si un singur tratament, toate putem avea o piele fina, frumoasa si gata de scos de bronzat!”.VelaShape III actioneaza in diminuarea celulitei si a grasimii localizate. Pe baza tehnologiei patentate Syneron - elōs - VelaShape III combina IR (infrarosu ), RF bipolar (radiofrecventa) si vacuumul pentru a trata precis si eficient tesutul. Lumina infrarosie (IR) incalzeste tesutul pana la 3mm adancime, radiofrecventa bipolara (RF) incalzeste pana la 20mm in adancime, vacuumul asigura livrarea exacta a energiei. Manipularea mecanica imbunatateste drenajul limfatic si diminueaza celulita, mecanism de actiune a tehnologiei VelaShape.Combinarea Luminii infrarosii, cu vacuum si radiofrecventa incalzeste in profunzime celulele grase (adipocitele), tesutul inconjurator si fibrele de colagen. Designul optim al electrozilor si aplicarea vacuumului permite penetrarea mai rapida si profunda a caldurii in piele. Astfel, se stimuleaza circulatia, drenajul limfatic, metabolismul celular si depozitarea de colagen.Se intensifica si activitatea fibroblastelor si se remodeleaza matricea extracelulara. Rezultatul: reducerea laxitatii pielii, volumului si imbunatatirea generala a pielii. Experienta vasta a Syneron si studiile clinice au contribuit la succesul echipamentului VelaShape. Cu peste 10 ani de experienta in domeniul esteticii medicale, zeci de studii clinice si peste 5 milioane de tratamente realizate la nivel global, VelaShape este cel mai recunoscut echipament de remodelare corporala, non-invaziv din lume.Tratamentul VelaShape III se poate realiza in cadrul, din Ploiesti si Bucuresti.Mai multe detalii pe: http://www.souplessebody.ro si pe pagina de facebook