George Michael a lasat in urma o avere fabuloasa. Iata cine o mosteneste

A fost unul dintre cei mai apreciati artisti din lume si a lasat i urma o avere de 120 de milioane de euro.Fadi Fawaz, partenerul lui George Michael, afirma ca starul a murit singur, iar el a fost acela care i-a gasit trupul neinsufletit in resedinta din Oxfordshire, in dimineata zilei de 25 decembrie 2016.“Totul a fost foarte complicat in ultimul timp, dar George abia astepta Craciunul. Acum, totul e ruinat. As vrea ca oamenii sa si-l aminteasca asa cum era, era un om frumos”, a declarat Fadi Fawaz, pentru The Telegraph.George Michale se confrunta cu o dependenta de heroina, conform The Telegraph.In ultima vreme, Michael a trecut prin mai multe cure de dezintoxicare si, recent, a ajuns la spital din cauza unei supradoze de heroina. E posibil sa fi avut probleme cardiace, frecvente in cazul dependentilor de heroina. Daily Mail scrie ca averea artistului ar fi de peste 100 milioane lire sterline, respectiv 120 milioane euro. Cel mai probabil, principalii mostenitori ai artistului vor fi finii acestuia, cei mai multi dintre ei copiii unor prietenii apropiati ai superstarului mort in somn, duminica, in ziua de Craciun. Printre finii sai favoriti se numara Roman si Harley Moon Kemp, copiii basistului Martin Kemp.O alta amica apropiata a lui George Michael este fosta componenta a trupei Spice Girls, Geri Halliwell. Fetita acesteia era, de asemenea, una din finutele favorite ale marelui solist. Cel mai probabil numele micutei figureaza in testament, alaturi de cele doua surori mai mari ale lui George Michael, Melanie si Yioda, iubitul Fadi Fawaz si cei doi copii ai dragului sau verisor Andros, al caror nas a fost.