Gina Pistol, imagine senzationale. A pozat goala din nou

“Am stat un pic pe ganduri cand am primit propunerea de a poza din nou goala. Mi-am zis ca iar poze mai indraznete, iar vorbe. Dar norocul meu e ca am lucrat cu o echipa cool si a iesit totul extraordinar, nimic vulgar. si oricum, de ceva timp nu mai pun la suflet rautatile gratuite. Fotografiile au fost facute de fotograful Bogdan Petrice, iar din echipa au mai facut parte Ovidiu Buta (styling), Adonis Enache (hairstyle), Traviata Paduraru (make-up)”, a declarat Gina Pistol, conform click.ro. Blondina a mai facut si o declaratie cu subinteles: “Cea mai frumoasa ma simt atunci cand vad asta in privirea omului drag”.Intrebata daca “To smile or not to smile” (a zambi sau a nu zambi?), raspunsul ei a fost: “Smile! Always” (n.r. zambeste intotdeauna).