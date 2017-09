Gina Pistol si Smiley fac nunta? Cine le va fi nas

Gina Pistol si Smiley ar avea o relatie de cateva luni, insa se ascund bine, deoarece artistul nu isi doreste sa isi expuna viata privata. Intrebat daca stie ca prietenul sau Smiley este indragostit, Alex Velea a marturisit ca a a auzit din presa, insa daca este adevarat este dispus chiar sa ii fie nas acestuia.”Daca Smiley e indragostit, sa fie fericit, eu am vazut doar in ziar treaba asta, nu stiu…Sunt o mitraliera mare, nu pistol ca Gina…El o sa fie nasul lui Dumi, nu stiu cum o sa fie…Smiley trebuie sa fie nasul lui Dominic, nu stiu daca se poate sa facem asta, sa fim noi nasii lui Smiley si Gina… Da, as accepta orice zice el, e prietenul meu ” a spus Alex Velea, potrivit Cancan.