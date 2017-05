Iata cum s-a imbolnavit Denisa de ciroza. "Nu a fumat, nu a baut..."

Potrivit informatiilor aparute in presa, cantareata sufera de ciroza, iar sansele sale de supravietuire sunt minime, deoarece boala este intr-un stadiu avansat.Nimeni nu stie exact de la ce a fost declansata aceasta afectiune, cert este insa ca Denisa a descoperit prea tarziu.Una dintre ipotezele vehiculate este aceea ca in trecut, Denisa s-ar fi confruntat cu o viroza respiratorie si pentru a nu-i fi afectata vocea, ea a urmat un tratament agresiv cu antibiotice. In urma acestuia, ficatul i-ar fi fost grav afectat, potrivit marturisirilor facute de apropiatii artistei.