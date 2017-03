Ileana Ciuculete a murit cu o mare durere in suflet. Iata ce spuneau fiii sai despre ea

Artista era internata de doua saptamani si aflase in spital ca sufera de hepatitia C, care a dat rapid in ciroza. Vedeta a murit in bratele sotului sau si cu inima neimpacata, in privinta celor doi fii ai sai, Mugurel si Cristi, care au sustinut la TV va artista i-a abandonat."Clasele I-IV le-am făcut la o școală general, aici, în Craiova, la străbunici, după care clasele V-VIII la București. Mama s-a mutat acolo, ne-am mutat și noi acolo. Am stat numai prin vecini. Ea era plecată mereu. Noi eram tot singuri. Am stat pe la internat și pe la alții. Nu aș dori nimănui să pățească așa ceva. Era greu la internat. Numai copii din familii dezorganizate. Era legea junglei acolo, ne băteam toată ziua să supraviețuim. Mi-amintesc că l-am sunat pe faratele ei să vină să ne ia. Internatul era aproape de casa pe care o avea ea în București. Nu a venit o dată să ne viziteze. În clasa a noua s-a căsătorit cu al doilea soț. La început a fost ok, dar după a început el să se impună. Ea a început să îi cumpere lui ce voia el. Se purta urât cu mine pentru că semăn cu tatăl meu. Am avut o copilărie foarte grea din cauza ei. Chiar dacă ești major nu înseamnă că nu mai ai nevoie de ajutor în viață. M-au ajutat alți străini. La noi parcă au fugit părinții de noi. Eu şi fratele meu parcă le-am stat ca o suliţă în coastă ei şi soţului. Nici nu a fost la nunta mea, i-am dus invitaţia, dar nu a venit. Ne-am luat viaţa în piept de la 18 ani. Ea s-a schimbat foarte mult de când s-a căsătorit cu al doilea soţ. A trebuit să stăm pe la rude, pe la prieteni. Mama spunea la televizor că am douăzeci şi ceva de ani. Mă durea să văd că nu ştie ce vârstă am", a declarat Mugurel Sfetcu, la emisiunea ”Happy Hour”, la acea vreme.La rândul său, Cristi susţinea că nu şi-a văzut mama cu anii. În fața acestor declarații, Ileana a ieșit atunci la tv și a încercat să-i contrazică, însă nu a avut nicio putere de lămurire.