Ileana Ciuculete avea un mare secret. Iata cati ani avea de fapt artista

Cantareata Ileana Ciuculete apare, pe toate site-urile de specialitate, ca fiind nascuta in 20 septembrie 1957. Adevarul este ca regretata artista s-a nascut de fapt, in 1952, si in septembrie ar fi implinit 65 de ani, dupa cum a declarat primarul Gheorghe Campeanu antenastars.ro.Informatia a fost confirmata si de vecinii din satul natal al artistei care au marturisit ca artista s-a temut intotdeauna sa-si spuna adevarata varsta, mai scrie sursa citata.Ileana Ciuculete a murit marti seara, in bratele sotului sau. Nasa de cununie a Ilenei si a sotului sau, Cornel Gales este cea care a spus care au fost ultimele cuvinte ale artistei:„S-a trezit din coma. A deschis ochii si l-a strans de mana pe Cornel. Apoi, inainte de a-si da ultima suflare, i-a spus: ia-ma in brate, eu o sa plec. Au fost ultimele ei cuvinte”, a spus Doina Belu, conform Libertatea. Ileana Ciuculete a fost de o ciroza hepatica galopanta. Se vehiculeaza ca artista suferea si de cancer osos metastatic. Trupul neinsufletit al artistei a fost depus miercuri la la Biserica Costeasca din Chitila, iar inmormantarea va avea loc sambata la Cimitirul Straulesti.